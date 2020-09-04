Липчан призывают не пользоваться остановками на площади Кольцевой

1 сентября был открыт участок проспекта Победы от площади Кольцевой до улицы Механизаторов, в связи с чем были изменены схемы движения некоторых маршрутов.

Ранее входившая в схемы маршрутов №28 и №302 остановка «площадь Кольцевая» в настоящее время не соответствует требуемым нормам безопасности и не может использоваться для посадки/высадки пассажиров. Однако липчане ожидают на ней общественный транспорт и просят водителей останавливаться здесь.

Руководители предприятий, обслуживающих указанные маршруты, уже провели инструктаж о запрете остановки на пл. Кольцевой с водителями транспорта. И теперь обращаются к пассажирам с просьбой ожидать транспорт на остановках в районе улиц Папина и Механизаторов.

Как только остановочный пункт на площади Кольцевой будет приведен в безопасное состояние, он вновь будет введен в схемы движения автобусов.