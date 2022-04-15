В управление Октябрьским округом г. Липецка поступил сигнал от жителей о том, что в колодец в районе ЖК «Победа» черные ассенизаторы регулярно сливают нечистоты. Сотрудники ведомства оперативно выехали на место. Долго ждать нарушителей не пришлось – факт незаконной деятельности зафиксировали на камеру.

— Мы направим материалы в региональное управление экологии и природных ресурсов. Там проведут проверку и примут меры для привлечения нарушителей к ответственности. Кроме того, наши сотрудники и полиция организуют дежурства в местах незаконного слива жидких бытовых отходов, — сообщил председатель департамента развития территории Юрий Сосновский.

Как известно, черные ассенизаторы наносят ущерб не только окружающей среде, но и оборудованию и сетям, провоцируя засоры в городских водоотводных каналах. По санитарным нормам нецентрализованные стоки необходимо сливать на специально оборудованные пункты, точки и станции, где предусмотрена система приема и контроля качества сточных вод.

За несанкционированный сброс предусмотрена административная ответственность. Согласно статье 8.2. КоАП РФ размер штрафа для граждан варьируется от одной до двух тысяч рублей; для должностных лиц – от 10 до 30 тысяч рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 до 50 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц – от 100 до 250 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

О случаях незаконного сброса ЖБО жителей просят сообщать в департамент развития территории по телефону 23-13-30 или на электронную почту «РВК-Липецк» lipetsk@rosvodokanal.ru.