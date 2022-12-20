В регионе

Липчан просят сообщать в полицию о жителях с оружием

3 минуты назад
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В Ростове-на-Дону сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, по предварительным данным, открывшего стрельбу по полицейским в пригороде Новошахтинска и ранившего одного из сотрудников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Телеграм-канал губернатора Ростовской области Василия Голубева.

После ЧП на въездах в Ростов-на-Дону был усилен контроль транспорта и выставлены наряды полиции на всех въездах в Новошахтинск.

В связи с этим липчан просят быть бдительными и внимательными. А также сообщать о противоправных действиях граждан и наличии у них оружия в органы полиции или военной комендатуры Липецкого военного гарнизона.

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