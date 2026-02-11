Липчан с ментальными нарушениями научат быту в новом отделении Центра сопровождаемого проживания

Новое — дневное — отделение открылось в Центре сопровождаемого проживания «Хороший дом» на ул. Расковой, 6 в Липецке. Люди с ментальной инвалидностью смогут учиться вести быт самостоятельно по будням с 10:00 до 15:00.

Первыми «выпускниками» «Хорошего дома» были подопечные стационарных учреждений соцзащиты, которые в течение нескольких недель жили в Центре, учась готовить, делать уборку, оплачивать счета за ЖКУ, ходить в магазин и другим бытовым навыкам. В результате несколько человек стали более самостоятельными и смогли снять своё жильё.

Дневное отделение будет работать как школа: учиться липчане с ОВЗ будут в условиях Центра, а жить по-прежнему дома. По всем вопросам можно проконсультироваться по телефону +7(4742)55-51-61.

«Это важный проект о самостоятельной жизни, интеграции в общество и реальном будущем для наших жителей с интеллектуальными ограничениями», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.