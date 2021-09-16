Проект «Цифровые профессии» начинает учебный год. Минцифры России сообщает, что в сентябре начинается обучение по 30 новым программам. Проект является частью национальной программы «Цифровая экономика» и позволяет получить ИТ-образование за половину стоимости.

«Потребность в IT-специалистах сегодня большая, – отмечает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов. – Региону нужны профессионалы, идущие в ногу со временем. Уверен, что участие в таком масштабном проекте заинтересует жителей области, откроет перед ними новые перспективы».

В сентябре откроются такие курсы, как DataScience, Веб-аналитика, ProductManager, Мобильная разработка, Разработчик Python, Технологии анализа данных, Тестирование ПО, Технологии искусственного интеллекта, Веб-разработка, Разработчик C++ и другие. Их предоставили Нетология, Яндекс.Практикум, Университет Иннополис, ИТМО, Центр образовательных компетенций НТИ, Инвольта Образование.

«Начало учебного года – событие для всех образовательных учреждений и учащихся. Вузы и различные коммерческие образовательные организации, участвующие в национальной программе «Цифровая экономика», подготовили обновленные программы к началу осени, чтобы все желающие смогли получить дополнительное образование уже в этом году. Всего на 1 сентября россиянам доступны 38 программ проекта, при этом каталог курсов постоянно пополняется. Обучение длится не менее 250 академических часов, из которых 144 часа посвящены программированию, это значит, что уже в ближайшие месяцы проект подготовит несколько тысяч ИТ-специалистов разного профиля», – сообщил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Осенью новые программы предоставят и другие образовательные организации: GeekBrains, Skillfactory, Skyeng, 1С-Образование, HackerU, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, МГТУ им. Н. Э. Баумана, РЭУ им. Г. В. Плеханова и другие.

«В начале учебного года традиционно возрастает спрос на обучающие программы. На сегодняшний день на участие в проекте уже подали заявки более четырёх тысяч человек. Учитывая, что на этот год запланировано всего пять тысяч мест, желающим нужно торопиться. За период всей программы – до конца 2024 года – обучение пройдут минимум 110 тысяч человек», – сказала директор департамента координации программ и проектов Минцифры России Татьяна Трубникова.

Принять участие в проекте могут граждане России старше 16 лет с дипломом о среднем профессиональном или высшем образовании. Слушатели смогут приступить к обучению после выбора программы в каталоге и оплаты 50% стоимости курса в соответствии с договором.

«В этом году в проекте «Цифровые профессии» участвуют ключевые игроки рынка онлайн-образования и ведущие российские технические вузы. Прежде чем появиться в каталоге Университета 2035, каждая образовательная организация и программа проходят строгий экспертный отбор. В зависимости от темпа обучения и количества часов некоторые программы можно пройти за 3,5 месяца, а есть и более продолжительные, где учеба будет длиться более полутора лет», – отметила ректор Университета 2035 Нина Яныкина.

Расписание и полный перечень программ доступен в каталоге оператора проекта Университета 2035.