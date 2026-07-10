Липчанам из мобилизационного резерва установили разовые выплаты в 250 тысяч рублей

Изменения в закон о мерах соцподдержки отдельных категорий граждан, пребывающих в мобилизационном людском резерве ВС России одобрили депутаты облсовета на сегодняшней внеочередной сессии. Так, заключившим с Минобороны РФ контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве до 1 июня 2026 года, ранее не направлявшимся на спецсборы и не получавших единовременную соцвыплату, предлагается в случае их направления на сборы до 31 декабря 2026 года установить размер выплаты в 250 тысяч рублей.

Наряду с этим законопроектом предусмотрены основания для возврата единовременной соцподдержки в случае невыполнения резервистом обязанностей по защите критически важных объектов жизнеобеспечения, расположенных на территории области, а также исключения таких людей из мобилизационного резерва Вооружённых сил Российской Федерации.

«Обеспечение безопасности населения региона – наш важнейший вопрос в повестке дня. Мы предпринимаем меры по усилению этой работы. При этом важно вести мониторинг, чтобы задачи выполнялись, а меры были эффективными», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.