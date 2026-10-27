Липчанам напоминают об электробезопасности во время каникул

«Липецкэнерго» напоминает о необходимости соблюдения правил электробезопасности с наступлением каникул. В это время большинство школьников проводят свой досуг в основном на свежем воздухе и далеко не всегда под присмотром взрослых. Среди основных факторов риска на улице, кроме движущегося автотранспорта, работающее электрооборудование. Как правило, дети не осознают опасности, которая исходит от энергообъектов и могут попасть в беду.

Энергетики напоминают: нельзя подходить к оборванным проводам линий электропередачи (ЛЭП). Нередко во время непогоды происходит обрыв проводов. Приближаться к ним ближе восьми метров опасно. Также запрещается забираться на опоры ЛЭП, влезать на крыши домов, строений, заброшенных зданий, вблизи которых проходят линии электропередачи, а также запускать пиротехнику, воздушных змеев и другие летательные приспособления вблизи воздушных линий. Возможно случайное прикосновение либо приближение к проводам. Игры вблизи ЛЭП, забрасывание на провода палок, камней, воздушных шаров или веревок, могут стоить жизни.

Кроме того, нельзя удить рыбу и проходить с поднятой вверх удочкой под ЛЭП. Большинство современных удочек имеют большую длину и сделаны из углепластика. Входящий в состав волокон углерод – очень хороший проводник тока. Достаточно пронести удочку в вертикальном положении под ЛЭП, чтобы произошел пробой воздушного промежутка. Исход тяжелый: или ожоги всего тела, или гибель. Проходя под ЛЭП, удочку нужно держать только в горизонтальном положении.

Нельзя открывать двери трансформаторных подстанций, этажных щитков на лестничных площадках и проникать внутрь. Все оборудование находится под напряжением. Об опасности поражения электрическим током предупреждают специальные знаки: желтый треугольник с молнией, плакаты «Не влезай – убьет!» «Стой! Напряжение! Опасно для жизни!». Смертельно опасно фотографироваться, делать селфи вблизи энергообъектов. Попасть под высокое напряжение можно, не касаясь электропроводов, а просто приблизив селфи-палку на недопустимое расстояние к проводу.

При обнаружении провисшего или оборванного провода, упавшего на землю, открытых дверей электроустановок, а также повреждённых опор воздушных линий электропередачи необходимо немедленно сообщить об этом по телефону горячей линии энергетиков «Светлая линия 220»: 8-800-220-0-220 (короткий номер – 220) – бесплатно, круглосуточно. Больше материалов о профилактике детского электротравматизма можно найти на странице Маши Лампочкиной в ВК.

«Во время каникул, когда у детей и подростков появляется много свободного времени, очень важно напомнить им правила безопасности, чтобы игры приносили радость, а не становились причиной трагедий», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.