Контейнерную площадку возле многоквартирного дома можно перенести, если жильцы недовольны ее расположением (например, она находится близко к дому).

Для этого жильцам МКД необходимо определить возможные места её размещения и обратиться в свою управляющую компанию – она направит схемы совместно с заявкой о переносе в отдел охраны окружающей среды города Липецка.

– После этого мы совместно со специалистами профильных подразделений администрации организуем комиссионный выезд, в ходе которого рассмотрим возможность переноса места накопления ТКО. Один из основных критериев – это плотность застройки, – сообщила начальник отдела охраны окружающей среды города Липецка Татьяна Протасова.

В ходе осмотра территории специалисты также выяснят, нет ли рядом с предполагаемым местом расположения контейнеров подземных коммуникаций – расположение мусорных площадок здесь запрещено. Оценят и расстояние от будущего места накопления ТКО до жилых зданий, детских и спортивных зон, образовательных учреждений и мест отдыха – оно должно составлять не менее 20 и не более 100 метров.

Все данные специалисты зафиксируют, после чего необходимый пакет документов и схему предполагаемого места расположения контейнерных площадок направят в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области.

– В данном ведомстве рассмотрят соблюдение санитарных требований, после чего совместно с его специалистами мы будем принимать решение о возможности переноса площадки, – пояснила Татьяна Протасова.

Стоит отметить, что в отделе охраны окружающей среды города липчанам готовы оказать помощь в вопросе переноса места расположения контейнерной площадки – за консультацией можно обращаться по телефону 72-67-28.