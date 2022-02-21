В пресс-службе «Газпром газораспределение Липецк» ответили на волнующие многих жителей Липецкой области вопросы, касающиеся новых квитанций и сложностей с оплатой по ним.

Вопрос первый и самый насущный, раньше при оплате за газ ни на почте, ни в сбербанке не бралась комиссия. В связи с чем она образовалась?

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации принято решение об исключении из состава затрат компаний, отвечающих за реализацию газа, расходов на оплату платежных услуг, которые оказывают банки и иные организации. Данная мера предложена ФАС России в рамках стратегии сдерживания тарифов для населения. Аналогичные изменения ранее были внесены в систему платежей поставщиков других коммунальных услуг.

При оплате квитанций по услугам поставки газа населению через сторонние платежные системы (Сбербанк, Почта России и т. д.) может взиматься комиссия в соответствии тарифами, установленными данными организациями.

Где можно оплатить газ без комиссии?

С февраля 2022 года произвести оплату за поставленный газ без комиссии можно в кассах или клиентских центрах компаний Группы Газпром межрегионгаз, через Личный кабинет абонента https://мойгаз.смородина.онлайн/ или через мобильные терминалы у сотрудников Группы.

На квитанции два QR- кода. По какому именно нужно оплачивать?

По любому.

Люди жалуются, что при оплате по квитанции через онлайн- сервисы, невозможно передать показания счетчика. Какие есть альтернативные варианты?

Передать показания можно через сайт компании «Газпром межрегионгаз Липецк», раздел «Передать показания счетчика» https://mrg48.ru/consumers/individual/send/

Зачем было нужно вводить новые квитанции, если старые всех устраивали?

Формат квитанции приводится в соответствие с требованиями, установленными для всех регионов РФ.