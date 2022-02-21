В пресс-службе «Газпром газораспределение Липецк» ответили на волнующие многих жителей Липецкой области вопросы, касающиеся новых квитанций и сложностей с оплатой по ним.
- Вопрос первый и самый насущный, раньше при оплате за газ ни на почте, ни в сбербанке не бралась комиссия. В связи с чем она образовалась?
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации принято решение об исключении из состава затрат компаний, отвечающих за реализацию газа, расходов на оплату платежных услуг, которые оказывают банки и иные организации. Данная мера предложена ФАС России в рамках стратегии сдерживания тарифов для населения. Аналогичные изменения ранее были внесены в систему платежей поставщиков других коммунальных услуг.
При оплате квитанций по услугам поставки газа населению через сторонние платежные системы (Сбербанк, Почта России и т. д.) может взиматься комиссия в соответствии тарифами, установленными данными организациями.
- Где можно оплатить газ без комиссии?
С февраля 2022 года произвести оплату за поставленный газ без комиссии можно в кассах или клиентских центрах компаний Группы Газпром межрегионгаз, через Личный кабинет абонента https://мойгаз.смородина.онлайн/ или через мобильные терминалы у сотрудников Группы.
- На квитанции два QR- кода. По какому именно нужно оплачивать?
По любому.
- Люди жалуются, что при оплате по квитанции через онлайн- сервисы, невозможно передать показания счетчика. Какие есть альтернативные варианты?
Передать показания можно через сайт компании «Газпром межрегионгаз Липецк», раздел «Передать показания счетчика» https://mrg48.ru/consumers/individual/send/
- Зачем было нужно вводить новые квитанции, если старые всех устраивали?
Формат квитанции приводится в соответствие с требованиями, установленными для всех регионов РФ.