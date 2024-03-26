Размер социальной пенсии жителей региона в следующем месяце увеличится на 7,5%. Индексация коснётся почти 37,5 тысячи человек. Из них почти 22 900 — получатели социальных пенсий. Это те, у кого нет стажа или недостаточно пенсионных коэффициентов в случае, если человек официально нигде не работал или работал очень мало. После повышения средний размер соцпенсии в Липецкой области составит 12 377 рублей. Для детей-инвалидов, сирот и ряда других категорий — 18 тысяч 455 рублей.

Государственная пенсия также вырастет на 7,5 %. Напомним, её выплачивают участникам Великой Отечественной войны, тем, кто награждён знаками «Жителю блокадного Ленинграда» или «Житель осажденного Севастополя», пострадавшим из-за радиационных или техногенных катастроф, а также членам их семей. Пенсию по гособеспечению получают и военнослужащие, включая добровольцев, получивших инвалидность в ходе боевых действий.

Перерасчёт будет автоматическим. Лично обращаться в отделения Соцфонда с заявлением не нужно.

Отметим, выплаты неработающим пенсионерам областной Соцфонд проиндексировал 1 января, так же — на 7,5 %. Повышенные пособия по старости получают больше 290 тысяч жителей региона.