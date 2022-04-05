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На официальном сайте администрации Липецка в разделе «Комфортная городская среда» размещены проекты комплексного благоустройства улиц Желябова и Плеханова. Жители областного центра могут ознакомиться с ними, высказать предложения и замечания.

Проектировщики предлагают организовать на центральных улицах места отдыха, установить малые архитектурные формы, заменить остановки транспорта и привести к единому стилю информационные конструкции торговых точек. Также на территориях предусмотрено создание безбарьерной среды и комфортной пешеходной инфраструктуры.

Липчане могут подать предложения и замечания по проектам до 22 апреля на электронный адрес: archoblik48@mail.ru, в письме следует указать ФИО, контактный телефон и адрес регистрации.

Стоит отметить, что 14 апреля в 15.00 состоится обсуждение проекта комплексного благоустройства улицы Плеханова, 15 апреля в 15.00 – проекта улицы Желябова. Оба мероприятия пройдут в конференц-зале здания администрации по адресу: пл. Театральная, 1.