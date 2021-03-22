В преддверии Дня пожарной охраны управление государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области совместно с управлением образования и науки Липецкой области проводит областной детский конкурс рисунков «Огонь глазами детей».

Данное мероприятие проводится в целях развития и повышения у подрастающего поколения культуры безопасности жизнедеятельности, повышения практической направленности знаний в области пожарной безопасности, а также гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи.

В конкурсе могут принять участие все желающие в возрасте от 6 до 18 лет. Допускаются только индивидуальные работы, выполненные на бумаге (картоне) в формате А3 с использованием различных техник рисунка (тушь, гуашь, акварель, компьютерная графика, коллаж, смешанные техники и т.д.).

Конкурсные работы принимаются до 12 апреля 2021 года по адресу: 398902 г. Липецк, ул. Ангарская, 1/1 (Центр профилактики пожаров, чрезвычайных ситуаций и работы со средствами массовой информации ОКУ «Управление государственной противопожарной службы Липецкой области»).

По итогам проведения конкурса в управлении государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области будет организована выставка рисунков, а победители и призеры будут награждены дипломами Управления и ценными призами от салонов сотовой связи ИП Брыкиной Е.А. в рамках торжественного мероприятия, посвященного празднованию Дня пожарной охраны.

С положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.