Жителям Липецкой области предлагают присоединиться к акции “Час Земли 2021”.

Каждый год многие люди, предприятия и учреждения по всему миру выделяют час на проведение мероприятий по выключению света в рамках акции «Час Земли», основанноой Всемирным фондом дикой природы (WWF).

Липецкая область не остается в стороне. В региональном управлении энергетики и тарифов предложили каждому присоединиться к акции, которая будет проходить 27 марта 2021 года, с 20.30 до 21.30.

Хотя «Час Земли» – это всего лишь 60 минут действия, его влияние возрастает. Это дает катализатор, чтобы инициировать невиданные ранее обсуждения о действиях в связи с изменением климата.