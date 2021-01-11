Общественные обсуждения по благоустройству территорий в районе улиц Краснознаменная, Жуковского, Коммунистическая и Юбилейная уже стартовали. Информация размещена на сайтах администрации города и департамента градостроительства и архитектуры в разделе «Общественные обсуждения». Липчанам предлагают оценить предложения проектировщиков по межеванию и планировке квартала.

Так, здесь предусмотрено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, детского садика на 220 мест, площадок для занятий спортом и выгула собак, а также проведение реконструкции инженерных сетей и озеленение территории. Кроме того, в районе улиц Краснознаменная, Жуковского, Коммунистическая и Юбилейная планируют возвести пять десятиэтажных домов, которые будут обеспечены необходимыми парковочными местами.

Предложения и замечания по проекту департамент градостроительства и архитектуры принимает до 21 января. Письма следует направлять по адресу: г. Липецк, пл. Театральная, д. 1, каб. 206 или по электронной почте proekt@lipetskcity.ru. Также для более детального рассмотрения предполагаемых изменений в фойе административного здания по адресу Театральная, 1 организована экспозиция.

По итогам обсуждений все замечания и предложения будут направлены в областное управление строительства и архитектуры для принятия проекта или его возвращения на доработку.