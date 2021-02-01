В управлении физкультуры и спорта Липецкой области рассказали о двух способах, как можно зарегистрироваться для участия в одном из главных спортивных событий зимы – “Лыжне России-2021”. Она пройдет 13 февраля на базе отдыха «Алые паруса» (Липецкий район, с. Пады, ул.Усманская, 1А).

Первый способ – зарегистрироваться непосредственно перед стартом, предъявив волонтеру паспорт или свидетельство о рождении, справку о допуске от врача (обязательно участникам в возрасте до 17 лет включительно), получить сувенирную продукцию (количество сувенирной продукции ограничено) и выйти на старт в назначенное время.

Второй – пройти онлайн-регистрацию, непосредственно перед стартом предъявить волонтеру паспорт или свидетельство о рождении, справку о допуске от врача (обязательно участникам в возрасте до 17 лет включительно), гарантированно получить набор сувенирной продукции и выйти на старт.

Ссылка для онлайн-регистрацию.

Онлайн-регистрация завершится 12 февраля в 12.00 часов.

ВАЖНО: Из-за ограничительных мер в связи с COVID-19 принять участие в мероприятии сможет любой желающий в возрасте до 64 лет.