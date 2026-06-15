Липчанам вручили паспорта и госнаграды в преддверии Дня России

В правительстве Липецкой области прошла торжественная церемония вручения государственных и областных наград специалистам, достигшим выдающихся успехов в здравоохранении, промышленности, социальной политике, образовании и культуре. Кроме того, заслуженные награды получили участники специальной военной операции, проявившие мужество и верность присяге, а также волонтёры, проявившие особую самоотверженность в добровольческой деятельности.

Государственных наград удостоены три человека. За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность почётное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» присвоено Дмитрию Путилину – хормейстеру Усманского народного хора русской песни им. Алексея Степанова Межпоселенческого центра культуры и досуга. Благодарственным письмом Президента РФ за активное участие в оказании шефской помощи воссоединённым субъектам Российской Федерации поощрены Юрий Быстрицкий – старший сварщик пластмасс общества с ограниченной ответственностью «Строительное монтажное управление – 3», а также Виктор Петрушкин – начальник гаража Дома социального обслуживания «Донская дача» Задонского округа

Областных наград удостоены 12 жителей региона. Также в рамках торжественной церемонии были вручены паспорта юным жителям Липецкой области. Мероприятие прошло накануне Дня России.

«Вручать награды и главные в жизни документы накануне этого праздника — традиция и огромная честь. Эти люди — настоящий каркас нашего региона. Среди них врачи, спасающие жизни, рабочие, восстанавливающие мирные города, хормейстеры, хранящие душу народа, и герои, с оружием в руках защищающие будущее страны, и подрастающее поколение, на которое мы возлагаем большие надежды. Мы гордимся каждым из них», — подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.