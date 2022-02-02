Недавно провели несколько встреч с инициативной группой жителей Сокола. Обсудили новый генплан Липецка, предполагающий развитие областного центра до 2042 года. Проектировщики предлагают перевести участки в садоводческом товариществе «Сокол-1» в зону многоэтажного строительства, зону ИЖС на улицах Минина и Пожарского совместить со среднеэтажной и общественно-деловой зонами. Часть жителей не согласна с предложенным функциональным зонированием – их замечания будут учтены при доработке проекта.

Уделили внимание и планируемой реновации квартала, ограниченного улицами Минина и Ушинского, а также переулками Франко и Челюскинцев. Проектной организацией ООО «Развитие-Липецк» по заказу областного управления градостроительства @gradlip_48 разработана документация по планировке этой территории. Здесь предлагают возвести два дома с подземной встроенной стоянкой, спортивной и детской площадками. Также предусмотрены работы по переносу и реконструкции инженерных сетей. При готовности потенциального застройщика зайти на территорию, у каждого собственника будет возможность после оценки помещения получить его выкупную стоимость или жилье, равное существующему по площади.

Концепция планировки квартала вынесена на общественные обсуждения. Материалы размещены на официальном сайте администрации Липецка в разделе «Общественные обсуждения». С учетом предложений жителей района будет разработан проект КРТ.