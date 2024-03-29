Жители региона отправили почти 2,5 тысячи бесплатных посылок бойцам спецоперации. Из них более 400 — в этом году.

Приносить содержимое посылки нужно без упаковки — в открытом виде. При отправке необходимо указать фамилию, имя и отчество адресата, а также номер войсковой части получателя — данные можно узнать в военкомате, где призывали бойца. Индекс отправления — 103400, адрес — город Москва-400.

Посылки поступают в логистический центр «Почты России» в столице. Сотрудники компании передают их представителям Минобороны РФ, а те доставляют адресатам.

Напомним, бесплатную отправку посылок весом меньше 10 килограммов в зону спецоперации «Почта России» ввела в мае 2023 года.

«Поддержка участников спецоперации — безусловный приоритет не только для региональных властей, но и для жителей Липецкой области. Они принимают участие в гуманитарных миссиях и акциях в поддержку СВО и вносят свой вклад в общую Победу», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.