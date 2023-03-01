Работа над «Эмоциональной картой Липецка», которую формирует Централизованная библиотечная система областного центра, переходит в завершающий этап. За самые любимые локации горожане голосовали на платформе «Google Формы», а также заполняли бумажные анкеты в библиотеках и участвовали в опросах в соцсетях. Мнение высказали более 500 липчан.

Опрос в группе ВК «Библиотеки Липецка» показал, что жители города связывают чувства восторга, счастья и радости в первую очередь с городскими парками, фонтанами и театрами. Причем, парки лидируют со значительным отрывом – за них 60% респондентов. Следом за фонтанами и театрами в рейтинге идут родильные дома и пляжи, за них проголосовали по 15% и 12% соответственно. Явными аутсайдерами стали ЗАГСы, за которые отдали свои голоса немногим более 4% посетителей соцсети, и школы – у них 2%, причем голоса эти из разряда «чтобы не было обидно проигравшим», считают организаторы.

И во всех остальных формах опроса самыми радостными локациями признают городские парки. За лидерство сейчас борются Быханов сад, Нижний парк и парк Победы. Причем последние два в опросе в ВК финишировали с минимальной разницей. 41,3% читателей группы «Библиотеки Липецка» предпочитают для прогулок парк Победы, а 39,86% – Нижний парк. «Мы видим, как преображаются общественные пространства и в Липецке, и в других городах и селах, – отмечает губернатор Игорь Артамонов. – Проделана большая работа и многое еще впереди. Мы продолжим делать все для того, чтобы жизнь населения Липецкой области становилась лучше, будем благоустраивать общественные пространства. Главное, чтобы жители бережно относились к новым объектам».

«В числе любимых мест липчане называли и адреса своих домов, некоторые уточняли – диван с книжкой и чашкой чая. Среди анкет встретилась одна благодарность за открытие горнолыжного центра, автор анкеты сообщил, что свободное время предпочитает проводить на байке. Отмечали жители площадки во дворах и перед школами, не забыли библиотеки, а также храмы и даже воскресные школы при них. В рубриках «Благодарность» и «Гордость» безоговорочно лидирует площадь Героев и Вечный огонь», – рассказали в Централизованной библиотечной системе Липецка.

Первые результаты уже занесены на карту областного центра. За свою любимую локацию можно проголосовать и сейчас, перейдя по ссылке или заполнив бумажную анкету в ближайшей муниципальной библиотеке. «Библиотеки преподнесут эту карту в подарок к 320-летию Липецка. И все желающие смогут увидеть, какие эмоции связаны у жителей с разными городскими локациями», – сообщила директор Централизованной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.