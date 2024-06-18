Липецкие предприниматели Маргарита Илларионова и Денис Ейкилис борются за победу в народном голосовании Всероссийской премии «Молодой промышленник года», которое проводится среди финалистов. Поддержать липчан можно до 25 июня, отдав голос на сайте.

Премия проводится Межрегиональным союзом «Клуб молодых промышленников» в третий раз при поддержке Минпромторга России. Соискателями стали руководители предприятий возрастом до 40 лет, с годовой выручкой компаний от 120 миллионов до двух миллиардов рублей и количеством сотрудников до 250 человек. Липчанка Маргарита Илларионова руководит металлургической фирмой «Стальной лев», Денис Ейкилис — компанией «ЛипецкТехноЛит», резидентом ОЭЗ «Липецк», специализирующемся на производстве дробеметного оборудования. По результатам конкурсного отбора они вошли в топ-100 финалистов премии.

Народное голосование в рамках премии организаторы ввели в 2023 году. Победителей этой и других спецноминаций, а также обладателя премии «Молодой промышленник года-2024» объявят на торжественной церемонии, которая пройдёт на Международной выставке «Иннопром» в июле в Екатеринбурге.

«Такие премии помогают молодым промышленникам раскрыть свой потенциал, продемонстрировать свои достижения и получить заслуженное признание. Они также способствуют установлению новых деловых контактов, созданию сетей сотрудничества и партнерства. Увидев успехи своих коллег, молодые промышленники получают стимул к дальнейшему развитию, к стремлению к новым высотам. Надеюсь, что для двух наших управленцев участие в конкурсном отборе премии станет катализатором роста и прогресса в сферах их деятельности, будет способствовать ее модернизации и инновационному развитию», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.