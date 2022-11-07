Областной Центр молодежи при поддержке управления молодежной политики Липецкой области объявляет о приёме заявок на премию общественного признания. Участниками премии могут стать жители Липецкой области любого возраста, организации, объединения, коллективы или отдельные сообщества, деятельность которых связана с реализацией проектов и мероприятий для молодежи на территории региона.

В этом году премия проходит по пяти номинациям: «Команда года», «Лидер года» (в двух возрастных категориях: 14-17 лет и 18-35 лет), «Профессионал года» (до 35 лет), «Наставник года» и «Событие года». Регистрируются заявки через автоматизированную систему «Молодежь России» по ссылке до 30 ноября включительно.

Награждение победителей и лауреатов премии состоится в декабре в торжественной обстановке с вручением памятных подарков. Молодёжная премия проводится во второй раз и направлена на развитие, поддержку и нематериальное поощрение лучших представителей сферы молодежной политики на региональном уровне, а также на транслирование лучших практик самореализации молодежи, молодежных общественных объединений и партнеров.

«Сейчас реализуется множество интересных проектов, которые задействуют молодежь в общественно важных делах, образовывают и просвещают молодое поколение. Лучшие идеи, безусловно, должны получать продолжение, а их авторы заслуживают особого признания», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.