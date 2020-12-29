На участке проспекта Победы в Липецкеот одноимённой площади до Кольцевой в рамках реконструкции магистрали установили семь «умных» светофорных объектов. Сейчас специалисты с помощью интеллектуальной системы «Мегаполис» подгружают данные по каждому из них на сервер. Четыре из семи светофоров уже отображаются на карте, контролируются и управляются из Центра организации дорожного движения.

– В рамках нацпроекта проспект расширен до шести полос, теперь магистраль пропускает большее количество автомобилей. При этом она включает в себя сложные перекрёстки – с улиц Механизаторов, Доватора и Юных Натуралистов идёт большой автомобильный поток, который необходимо пропустить. Поэтому в режиме реального времени нужно корректировать работу светофоров так, чтобы максимально компенсировать перегрузку дорожной сети, – пояснил председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунов.

Планируется, что система координации позволит синхронно работать всем семи «умным» светофорным объектам, установленным на магистрали. Ожидается, что работы по регулировке светофоров завершатся до конца 2020 года, а во время новогодних праздников специалисты смогут приступить к наладке режима «зеленой волны» на проспекте.

– Будем координировать транспортные потоки, измерять их интенсивность. Оценим, в какие часы и как ведёт себя трафик на различных участках, – это позволит детально проанализировать проблемные места и сформировать определенную модель движения, – рассказывает Николай Дергунов.

Кроме того, в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства рассматривают возможность установки датчиков интенсивности транспорта на перекрёстке проспекта и улицы Механизаторов. Такое решение позволит системе считывать в автоматическом режиме количество автомобилей и определять заторы. В результате, работа «умных» светофорных объектов будет автоматически корректироваться с учётом ситуации на магистрали.

Стоит отметить, что на этом организация дорожного движения в областном центре не остановится. В планах специалистов – работа над участком проспекта Победы от площади Кольцевой до памятника Танкистам, а также непосредственно на площади Победы, где в последнее время, в том числе из-за предпраздничной суеты, образуются заторы, говорится в сообщении пресс-службы администрации г. Липецка.