Липчане чаще всего используют «Госуслуги. Дом» для передачи показаний и оплаты коммунальных услуг. Квитанции в приложении формируются автоматически, а оплата счетов происходит через систему быстрых платежей, без комиссии. К тому же в «Госуслуги. Дом» можно проверить историю всех внесенных показаний счетчиков и, если данные прибора учёта в этом месяце значительно превышают показатели за прошлые периоды, система об этом сразу же сообщит.

«Госуслуги. Дом» работает на базе ГИС ЖКХ и включает в себя все полезные функции платформы. В новом приложении пользователи смогут посмотреть информацию о жилой недвижимости, в том числе о способах управления домом, проведённых собраниях собственников и протоколах. Важным моментом является и то, что в «Госуслуги. Дом» владельцы жилья могут подавать заявки в свои управляющие компании на оказание услуг, а УК обязана исполнить их в положенные сроки и отчитаться о выполнении перед жильцом. Если работа выполнена некачественно, в приложении можно оставлять жалобы и сотрудники управляющих компаний будут обязаны на них отреагировать.

Отдельная регистрация в приложении не требуется – вход осуществляется через подтверждённую учётную запись на портале Госуслуг. «Госуслуги. Дом» можно скачать в Rustore, Google Play, App Store и Appgallery. «Цифровые услуги становятся все более удобными и доступными для липчан. Это одна из составляющих современного уровня комфорта для жизни», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.