Липчане делятся предложениями и замечаниями по реконструкции улицы 50 лет НЛМК

В рамках общественных обсуждений проекта реконструкции автодороги по улице 50 лет НЛМК поступило более 40 замечаний и предложений от неравнодушных горожан и представителей бизнес-сообщества.

Проектом реконструкции предлагается расширение проезжей части, обустройство тротуаров, заездных карманов, велодорожек, создание системы ливневой канализации и островков безопасности, а также замена системы освещения, установка остановочных павильонов, дорожных знаков и светофоров.

В городском департаменте градостроительства и архитектуры сообщили, что большая часть пожеланий касалась устройства временных проездов на время реконструкции к торговым объектам и жилой застройке, а также оборудования пешеходных дорожек, создания инфраструктуры для владельцев лёгкого транспорта, сохранения растущих деревьев.

Особое внимание липчане просят уделить организации паркингов, а также рассмотреть возможность установки светофоров вызывного типа на остановках «Автодор» и «Металлургический колледж». Не забыли горожане и о водителях общественного транспорта – для них просят создать площадку для отдыха с туалетом и мусорным контейнером.

Все замечания и предложения направлены проектировщику и профильным департаментам для проработки, а также включены в протокол и заключение о результатах общественных обсуждений. В последний день слушаний, 27 октября, оно будет размещено на официальном сайте администрации Липецка в разделе «Общественные обсуждения». Также данный документ совместно с протоколом направят в региональное управление строительства и архитектуры для принятия решения об утверждении проекта или направлении его на доработку.

Реконструкцию улицы 50 лет НЛМК планируют провести в 2021 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».