На начало июля 2022 года жители Липецкой области хранили на депозитах 165,2 млрд рублей (без учета счетов эскроу). За год объем вкладов вырос на 8,3%. На долю вкладов в национальной валюте приходилось 96% сбережений.

В I полугодии 2022 года наблюдалась разнонаправленная динамика: отток средств с депозитов в феврале сменился в марте притоком денег во вклады. С марта по июнь объем вкладов липчан вырос на 8,4 млрд рублей.

Свои сбережения нарастил и региональный бизнес. За год средства на депозитных счетах индивидуальных предпринимателей увеличились на 22,1% и достигли 7 млрд рублей, депозиты юридических лиц выросли на 15,7% — до 33 млрд рублей.