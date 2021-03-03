По состоянию на 1 января 2021 года, общий объем денежных средств на счетах банковских клиентов Липецкой области составил более 221 млрд рублей и увеличился на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в отделении Банка России по Липецкой области.

Вклады жителей региона продолжают занимать основную долю в объеме привлеченных банками средств (71%). Большинство липчан хранит деньги в отечественной валюте, доля рублевых депозитов составляет 93%. За 2020 год вклады граждан на 31% превысили кредитную задолженность перед банками.

Объем денежных средств, которые хранят на банковских счетах индивидуальные предприниматели региона, увеличился на 37% и составил более 6 млрд рублей. Вклады юридических лиц возросли на 39%, до 21 млрд рублей.

«Несмотря на снижение ставок и рост числа новых инвестиционных продуктов, вклады остаются самым популярном способом сбережений для липчан. Связано это с тем, что банковские депозиты – единственный финансовый инструмент с гарантированной доходностью, застрахованный государством», – подчеркивает руководитель липецкого отделения Банка России Татьяна Божко.

В случае потери банком лицензии вклады на сумму до 1,4 млн рублей возмещаются в полном объеме. Кроме того, с октября 2020 года лимит страхового возмещения увеличен до 10 млн рублей для депозитов, средства на которые поступили от продажи недвижимости. Это же правило распространяется на деньги, полученные в наследство или по решению суда, а также на социальные выплаты и пособия, на вклады в ряде потребительских кооперативов, товариществ собственников жилья, благотворительных фондов и некоммерческих организаций. При этом важно помнить, что повышенный лимит страхования действует только три месяца с момента поступления средств на счет.