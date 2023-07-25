Попасть 12 августа на фестиваль «Джаз на Зелёном острове» в областном центре можно по Пушкинской карте. Организаторами фестиваля выступили правительство Липецкой области, управление культуры и туризма региона, Липецкая государственная филармония.

«В прошлом году фестиваль стал одним из самых ярких культурных событий года в регионе. Уже тогда было принято решение проводить его каждое лето. Как и раньше, мы объединили музыку и спорт. Джазовый фестиваль и «Липецкий триатлон 113» пройдут на одной площадке в один день. Пусть таких праздников в области становится больше. Будем над этим работать», – отметил губернатор Игорь Артамонов.

В этом году фестиваль заметно помолодел, это будет яркий коктейль из разных джазовых направлений. Так, группа REVO BAND предложит слушателем фанк-джаз. Эта московская группа исполняет известные песни в авторской обработке. В составе группы – участники шоу «Голос», «Доброе утро», «Шаболовка 37». Мировые хиты и авторские композиции в технике а капелла и битбокс от группы JUKEBOX TRIO – финалистов шоу «Главная сцена» на канале «Россия-1» и лауреатов фестиваля «Новая волна» в Юрмале. Популярность группе принесли короткие музыкальные ролики в соцсетях. Карибский джаз в исполнении Илианы Санчез и группы «Ритмы Гаваны». Россия настолько поразила кубинскую певицу, что она решила остаться здесь насовсем. Илиана участвовала в телепроекте «Голос» на канале «Россия 1», а также стала призером конкурса «Новая волна».

Zventa Sventana – проект Тины Кузнецовой и Юрия Усачева (экс «Гости из будущего»). Команда переосмысляет фольклор и адаптирует его для современного слушателя, сплетая народные песни с танцевальной электроникой и инди-попом. Певец Александр Панайотов привезет в Липецк джазовые стандарты и авторскую музыку. Участник множества телевизионных проектов выступит вместе с известным во всем мире джазовым трубачом и телеведущим Вадимом Эйленкригом и группой Eilenkrig Crew. Как сообщили организаторы, по всем интересующим вопросам можно обращаться в группу Липецкой государственной филармонии в соцсети ВКонтакте.