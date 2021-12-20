Липчане поддержат общероссийскую акцию «Закаленная Россия – Сильная страна», которая пройдет 25 декабря во всех субъектах России. Будет установлен рекорд по массовому закаливанию. В этот день все любители моржевания, закаливания, зимнего плавания и здорового образа жизни от Камчатки до Калининграда, передавая друг другу эстафету, окунутся в холодную воду местных океанов, морей, водоемов и рек, а также будут обливаться холодной водой.

Показать «всему миру наш характер» намерены и участники липецкого клуба моржей. В областном центре акция начнется 25 декабря в 12.00 в клубе зимнего плавания, расположенного на улице Карла Маркса, 30 (здание бывшего ресторана «Фрегат»). Здесь ждут всех желающих, чтобы установить рекорд России по массовому закаливанию. В акции «Закаленная Россия – Сильная страна» липецкий клуб моржей участвует не впервые. К всероссийскому движению липчане примкнули в 2019 году.

Руководитель региона Игорь Артамонов уделяет особое внимание пропаганде среди липчан физкультуры и спорта. «Закаливание и физические упражнения на свежем воздухе способствуют поддержанию иммунитета, профилактике заболеваний и долголетию. Популяризация здорового образа жизни, укрепление общественного здоровья – задачи, которые необходимо решать совместными усилиями», – подчеркивает Игорь Артамонов.

Перед погружением в воду для всех пройдёт зарядка на снегу. Приглашаются все желающие поддержать акцию. По результатам акции будет подготовлен обзорный видеофильм о проведении общероссийской акции «Закаленная Россия – Сильная страна» в 2021 году.

Также 25 декабря в Липецкой области пройдёт Единый день плавания «За здоровое будущее!». Он проводится в регионе с 2016 года в целях популяризации здорового образа жизни, организации досуга населения и приобщения к регулярной двигательной активности, пропаганды плавания как средства активного отдыха всей семьи и укрепления здоровья. Бассейн с ледяной водой ждёт желающих поплавать круглосуточно.