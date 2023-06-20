Липчане активно участвуют в восстановлении подшефного Володарского района Донецкой Народной Республики. При этом находят время и на исполнение просьб местных жителей. Дочь единственного ветерана Великой Отечественной войны, проживающего в районе, обратилась с просьбой заменить ограждение по периметру участка фронтовика. Строители сразу откликнулись – доставили необходимый материал, аккуратно демонтировали старый забор и установили новый.

Николай Степанович Ляшенко ушел на фронт в сентябре 1943 года, когда ему только исполнилось 18 лет. Боевое крещение встретил на реке Молочной под Мелитополем. Форсировал реку Днепр и озеро Сиваш, освобождал Севастополь, Кенигсберг, Восточную Пруссию. Был минометчиком, разведчиком, топографом. Победу встретил на острове Рюген.

«Наши ребята поздравляли ветерана с Днем Победы и не смогли остаться в стороне – мы в неоплатном долгу перед фронтовиками, благодаря их подвигу у нас есть возможность жить и растить своих детей в свободной стране», — отметил начальник управления строительства и архитектуры Антон Болгов.

Забота о социальном и духовном благополучии ветеранов ВОВ всегда была и остается первоочередной задачей региональной власти, об этом неоднократно говорил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Наше глубокое уважение и благодарность – в повседневной помощи и поддержке людям старшего поколения, ветеранам войны. Мы безмерно благодарны им за стойкость, мужество и самоотверженность. На их примерах мы воспитываем молодежь, юных жителей Липецкой области, которые становятся достойными продолжателями побед и достижений наших великих предков», — подчеркивает руководитель региона.