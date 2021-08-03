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Областной фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта состоится в Липецке 7 августа. Он пройдёт на стадионе спортивного комплекса «Сокол». В программе пять дисциплин: гиревой спорт, воздушно-силовая атлетика, соревнования по жиму, перетягивание каната, настольный хоккей.

«Массовость – основа всех наших спортивных достижений. В Липецкой области каждый житель может выбрать вид спорта по своему желанию. Ради предоставления этого выбора строятся спортивные сооружения, и поклонников здорового образа жизни и физической культуры становится больше», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Испытать свои силы может любой желающий, вовремя подавший заявку. Количество участников в каждом виде дисциплин ограничено.

Предварительная электронная регистрация уже доступна по ссылкам:

– Настольный хоккей (до 18 лет):

https://docs.google.com/forms/d/1BlZLsA3b0f-X4aROyjr_NuLgpPd2BD0cJoBMv0Wyrz8

– Гиревой спорт:

https://docs.google.com/forms/d/1jNVvX4jC1-iZXUHqc64Kp9MAnFDUCojQnghjST70o7o

– Перетягивание каната (только 18+):

https://docs.google.com/forms/d/1yfwexLEnQBTZyHq1D1mpCzKJqi23hXbdPL2q_W-QgQg

– Соревнования по жиму (только 18+):

https://docs.google.com/forms/d/1Rph6SME9EaLs9V9wX6vKdnRUwoHg2LqhcXuXvpbyxmw

– Воздушно-силовая атлетика:

https://docs.google.com/forms/d/1XRxavX_n5tUeADtRMG_aOznQ4qK7zInrCw58OF7LiwA

Программа фестиваля:

15:00-15:45 – Регистрация. Работа комиссии по допуску участников.

15:45-19:00 – Спортивная программа.

18:30-19:00 – Награждение

Каждый участник должен предоставить в комиссию по допуску следующие документы:

паспорт или свидетельство о рождении, полис ОМС, справку о допуске врача, подтверждение персональной ответственности за своё здоровье, полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.

Соревнования проводятся без привлечения зрителей с учётом рекомендации ВОЗ и Роспотребнадзора.