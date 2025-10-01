Липчане могут безопасно построить собственный дом

На рынке индивидуального жилищного строительства действуют эксроу-счета на строительство частных домов с привлечением подрядной организации, в том числе с использованием домокомплекта. Этот механизм позволяет гарантировать безопасность сделок и максимально обезопасить гражданина от недобросовестных исполнителей – денежные средства они не получат. Ранее этот механизм уже зарекомендовал себя в многоквартирном строительстве.

Гражданин заключает договор с подрядчиком, выбирая расчёты через счёт эскроу. Денежные средства размещаются на специальном счёте в банке, недоступном подрядчику. Строить дом компания может за собственные или заемные средства, а оплату за выполненные работы она получит только после завершения строительства и приёмки дома.

Возведение домов, в том числе с применением готовых домокомплектов, осуществляется на территориях, находящихся в собственности, аренде или безвозмездном пользовании у частных лиц, пояснили в министерстве строительства и архитектуры Липецкой области.

Организации, планирующие осуществлять свою деятельность в рамках эскроу, должны размещать в единой информационной системе жилищного строительства информацию о себе, о возводимых ими домах, о банке, через который проходят эскроу-счета клиентов (если для строительства используются целевые кредиты), а также о заключённых договорах подряда.