Жители Липецкой области, которые в этом году подали заявление о переводе пенсионных накоплений в другой фонд, могут до конца декабря изменить свое решение и отказаться от такого перевода. Для этого необходимо подать уведомление в региональное отделение Социального фонда России. Документ принимается в клиентских службах фонда и на портале госуслуг.

Уведомление позволяет отменить любой перевод пенсионных накоплений: из Социального фонда России в негосударственный пенсионный фонд, перевод между двумя негосударственными фондами или из негосударственного фонда в Социальный фонд. Узнать, кто управляет пенсионными накоплениями и подавалось ли заявление о смене фонда в этом году, можно в личном кабинете на портале госуслуг или в клиентском офисе регионального ОСФР. Прием заявлений о переводе накоплений между фондами завершился 1 декабря. По предварительным данным, за 11 месяцев этого года от липчан поступило около 500 заявлений, сообщили в региональном отделении соцфонда.

Всех жителей Липецкой области, которые решили перевести средства, отделение соцфонда проинформировало о риске потери инвестиционного дохода. Согласно закону, он удерживается, если накопления находились в одном фонде меньше пяти лет и до истечения этого срока были переданы другому фонду. Согласно результатам переходных кампаний последних лет, большинство граждан возвращают свои накопления из негосударственных пенсионных фондов в Социальный фонд России.