Собственники помещений в многоквартирных домах могут сменить управляющую организацию через год с даты заключения договора с прежней. В целях повышения внимательности и ответственности собственников при выборе и смене управляющей организации принят соответствующий Федеральный закон от 04.08.2023 №434-ФЗ «О внесении изменений в статью 162 Жилищного кодекса РФ».

Данные требования не распространяются в случае, если собственники докажут, что управляющая компания не выполняет условия договора управления многоквартирным домом или изъявили желание изменить способ управления многоквартирным домом.

Ранее собственники помещений в многоквартирных домах могли сменить управляющую компанию на основании решения общего собрания собственников без ограничения по сроку.

«Внимание к деятельности управляющих компаний последние несколько лет уделяется очень пристальное. Жители не должны страдать от их некачественной работы. У всех обслуживающих структур в регионе на первом месте должны стоять интересы граждан и их потребности», – отмечает губернатор области Игорь Артамонов.