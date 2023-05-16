Получить предварительное согласование предоставления земельного участка, а также поставить граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, теперь можно в многофункциональных центрах. Кроме того, здесь есть возможность оформить выдачу разрешения на использование земель или земельного участка без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута.

Получателям услуг не придется предварительно записываться на прием в управление имущественных и земельных отношений. Обратиться для получения госуслуги можно в любое отделение МФЦ. В регионе осуществляют свою деятельность 25 крупных отделов МФЦ и 129 территориальных структурных подразделений. Выбрать удобный адрес для оформления можно по ссылке или позвонить по телефону горячей линии 8-800-450-48-48, добавочный номер – 5.

«Многие госуслуги жители Липецкой области могут получить в одном месте – в МФЦ. Это удобно и практично. Также в регионе активно внедряется практика предоставления услуг в электронном виде через портал Госуслуг. Развивая эти системы, мы не только упрощаем механизм получения определенных справок и документов, но и совершенствуем межведомственное взаимодействие», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.