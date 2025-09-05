Липчане могут обучиться IT-специальностям в Яндекс Лицее

Яндекс Лицей открывает набор на новый учебный год и расширяет направления подготовки по IT-специальностям. В Лицее ждут школьников и студентов колледжей с 13 до 20 лет, которым интересно программирование и которые хотят развиваться в IT. Они будут изучать Python и погружаться в промышленную разработку. Выпускники Яндекс Лицея обладают навыками junior-разработчиков и владеют инструментами для веб- и бэкенд-разработки и анализа данных.

Выпускники Яндекс Лицея, окончившие программы с отличием, получат до пяти дополнительных баллов при поступлении в ряд ведущих вузов страны, таких как НИУ ВШЭ, ИТМО, ДВФУ, СГУ, ОмГТУ и других. Детали о преференциях при поступлении в вузы для выпускников Яндекс Лицея доступны на официальном сайте.

В новом учебном году Яндекс Лицей продолжает развивать направление онлайн-обучения для продвинутых учеников. В рамках программы доступны пять трёхмесячных курсов, предназначенных для тех, кто уже освоил основы программирования. В 2025/26 учебном году открыт набор на следующие направления: Веб-разработка на Go, Веб-разработка на Django, Анализ данных, Большие данные, ML.

Наличие различных направлений и форматов обучения позволяет учащимся Яндекс Лицея самостоятельно выстраивать образовательную траекторию, выбирая именно те курсы, которые им интересны. Благодаря онлайн-программам освоить перспективные профессии смогут ребята из всех регионов России.

Чтобы попасть в Лицей, нужно подать заявку на сайте и успешно пройти отбор. Для прохождения отбора на специализации требуются базовые знания программирования. При прохождении отбора на офлайн-программу на сайте можно найти примеры заданий прошлых лет — это поможет подготовиться. Набор на курсы «Основы программирования на Python» и «Промышленное программирование на Python» открыт до 10 сентября, на онлайн-специализации — до 23 сентября.

«Знание современных технологий — это прямой путь к востребованности и трудоустройству. Мы работаем над тем, чтобы все учебные заведения региона успевали за современными тенденциями и прилагаем большие усилия для достижения этой цели», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.