Минтранс России до 29 марта проводит социологический опрос, в ходе которого жителям городских агломераций, в том числе и липчанам, предлагается оценить качество обслуживания на пассажирском транспорте. Цель исследования – объективная оценка пользователями пассажирским транспортом текущего уровня качества транспортного обслуживания в городских агломерациях и его изменения за счет реализации мероприятий федерального проекта «Развитие общественного транспорта».

Благодаря опросу специалисты смогут рассчитать показатель «Удовлетворенность качеством транспортного обслуживания пассажирским транспортом общего пользования в городских агломерациях» федерального проекта «Развитие общественного транспорта». Для того, чтобы принять участие в опросе, следует перейти по ссылке. В опросе принимают участие жители и пользователи пассажирского транспорта общего пользования городов-участников (агломераций) нацпроекта.

Федеральный проект «Развитие общественного транспорта» реализуется с 2020 года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». С 2020-го по 2022-й в 24 городские агломерации поступило 1484 единицы нового подвижного состава пассажирского общественного транспорта, это троллейбусы, автобусы, трамваи. В числе получателей был и Липецк. В ноябре 2020 года автопарк города пополнился на 32 новых автобуса ЛиАЗ, сообщили в управлении дорог и транспорта Липецкой области. «За последние несколько лет городской автопарк значительно обновился. Очередная партия новых автобусов – это ещё один шаг к улучшению экологии в областном центре», – считает губернатор Игорь Артамонов.

По словам экспертов, обычно новый транспорт выходит на городские магистральные маршруты, которые приведены к нормативу, в том числе по национальному проекту. Таким образом, дорожно-транспортная инфраструктура в городских агломерациях обновляется комплексно. В 2023 году эта работа продолжится, 383 единицы нового подвижного состава поступят в 13 городских агломераций.