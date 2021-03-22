Мой выбор, моё будущее. Липчане могут оценить питание в детских садах. Опрос проводится до 26 марта.

Общественное голосование запустили в регионе. На Едином портале государственных и муниципальных услуг России (https://pos.gosuslugi.ru/lkp/) появилась возможность поучаствовать в опросах по теме питания в дошкольных учреждениях. Родители через специальную форму обратной связи могут оставить свои отзыв, жалобу или предложение по организации горячего питания в детских садах.

На сайтах управлений Липецкой области, а также большинства муниципалитетов появился виджет «Мой выбор, моё будущее. Общественное голосование» со списком вопросов для неравнодушных родителей.

Нравится ли вашему ребёнку в садике и доволен ли он тем, как его кормят в дошкольном учреждении?

Невкусная еда, маленькие порции, подают остывшие блюда?

Вопросы к организации питания – не хватает времени, чтобы поесть, заставляют есть насильно?

Нет отдельного меню для разных возрастных групп и для детей, которым требуется лечебное или диетическое питание? И т.д.

Для оценки организации системы питания в детских садах региона и его качества родителям достаточно заполнить специальную форму обратной связи. Это могут сделать пользователи портала, имеющие подтверждённую учётную запись.

По итогам такого общественного голосования будет решаться вопрос, станет ли сервис постоянным механизмом общественного контроля в сфере дошкольного питания, чтобы повысить его качество. Обратная связь от родителей будет поступать в профильное ведомство для дальнейшего рассмотрения.

Опрос общественного мнения через портал «Госуслуги» – новый инструмент связи органов власти с населением, который будет использоваться в регионе на постоянной основе.