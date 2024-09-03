Продолжается прием заявок на VIII Международный фотоконкурс «Русская цивилизация», который проводится в рамках госпрограммы «Реализация государственной национальной политики». Организатор фотоконкурса – Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России). Жители Липецкой области – как профессиональные фотографы, так и любители – также могут направить свои работы на конкурс. Возраст участников – старше 18 лет.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

– Уникальная природа. Красоты русской природы, неизведанные путешественниками уголки, дикая природа России, животные, птицы.

– Лица и поколения. Одиночные, парные или групповые фотоснимки людей, передающие национальный колорит и раскрывающие русский характер, самобытность и загадочность человеческой души.

– Традиции большой страны. Репортажные фотографии, раскрывающие многонациональность и самобытность народов России: традиции, национальные праздники, свадьбы, старинные обряды.

– Архитектура и скульптура. Памятники искусства, хранящие в себе народные традиции и русское зодчество, современные архитектурные сооружения, воссоздающие элементы древнерусской культуры и отражающие национальные особенности, например, скульптура, настенная живопись, резной палисад.

– Духовные скрепы. Фотографии портретного плана, пейзажи, раскрывающие духовность русской цивилизации, ее самобытность и цивилизационный путь (авторское фото, фотографии святых мест и религиозных объектов).

– Семейные ценности. Фотоснимки людей, передающие национальный колорит семей народов России и раскрывающие их традиции, обряды и ценности.

– Специальная номинация «Многодетная семья России». Фотографии, отражающие дух, устои и многообразие многодетных семей Российской Федерации. К описанию фоторабот необходимо добавить историю, которая связана с представленным фотоснимком.

– Мир. Созидание. Жизнь. Фотографии о мирной жизни возвращенных в состав России территорий.

Каждый участник может предоставить 1-5 фотографий в каждой из номинаций. К фотоконкурсу допускаются работы, созданные не ранее 2018 года. Снимки для участия в конкурсе должны быть загружены на сайт фотоконкурса в формате JPEG, размер от 2000 пикселей по длинной стороне, разрешение от 150 dpi, объем каждого файла должен быть от 500 Кб до 10 Мб и не иметь технологических дефектов. Оцениваться будут оригинальность идеи, художественный уровень и содержание, техника и качество исполнения, соответствие фотографии требованиям конкурса и номинациям. Прием заявок проходит до 5 октября. Победители в каждой номинации получат ценные призы и подарки.

«Подобные конкурсы демонстрируют все природное многообразие нашей страны, способствуют гармонизации межнациональных отношений в обществе, заставляют глубже вникнуть и прочувствовать историческую и культурную идентичность русского мира», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.