Третий сезон международной премии #МЫВМЕСТЕ 2023, общий грантовый фонд которой составит 90 млн рублей, стартовал по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Главная цель премии – поддержать социально значимые инициативы, направленные на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире. К участию приглашаются российские и иностранные граждане старше 14 лет, некоммерческие организации, учреждения, представители бизнеса и медиасферы, реализующие общественные инициативы. Участники могут заявить о себе в таких номинациях как помощь гражданам, экология, туризм, раскрытие талантов и воспитание личности, развитие здравоохранения и культуры здорового образа жизни, сохранение исторической памяти. Помимо этого, в 2023 году предусмотрены новые номинации – «Обучение служением» и «Наставничество года».

Прием заявок продлится до 15 мая. После проекты пройдут экспертизу и будут рассмотрены на региональном этапе. Полуфинал премии пройдёт в формате очной защиты на окружных форумах добровольцев #МЫВМЕСТЕ, на которых участники получат возможность пройти специальную образовательную программу. Финалисты будут защищать свои проекты в Москве очно. Победители получат гранты на реализацию инициатив до 3 млн рублей и приглашение на тур по России от программы «Больше, чем путешествие». Кроме того, они смогут выбрать себе наставника из числа членов оргкомитета, известных государственных и общественных деятелей, первых лиц страны и пройти обучение в Центре знаний «Машук», Мастерской управления «Сенеж», Университете креативных индустрий от арт-кластера «Таврида».

«У липчан есть много интересных идей, которые могут сделать жизнь людей лучше и ярче. Многие из них уже сейчас получают поддержку и из областного бюджета, и за счет грантов. Кроме того, активные граждане региона получают консультационную помощь по вопросам, как грамотно оформить проект, подать заявку на субсидирование или грантовое финансирование. Участие в подобных конкурсах позволяет довести инициативу до ума, учесть все нюансы, исключить спорные и слабые моменты. Даже если проект в итоге не дойдет до финала в этой премии, он, возможно, будет оценен другими комиссиями и конкурсами. В любом случае, если есть желание воплотить свою задумку в жизнь, нужно пробовать себя и свои силы», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.