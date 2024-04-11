Проект «Мультиспортивная детская лига» вышел в полуфинал Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»! Уникальный Липецкий проект получил высокие оценки независимых экспертов и оказался в числе 255 лучших из 5060 заявок со всей страны. Сейчас проект может выйти в финал и выиграть 1 млн рублей на развитие «Мультиспортивной детской лиги» следующего сезона, чтобы еще больше детей попробовали себя в десятке видов спорта. Поддержать Мультилигу можно по ссылке. Народное голосование продлится до 15 апреля.

«Развитие массового спорта, особенно среди подрастающего поколения — задача, которой в Липецкой области уделяется особое внимание. И самая большая ценность здесь — регулярность занятий и здоровый образ жизни у наших детей и подростков», — сказал губернатор Игорь Артамонов.