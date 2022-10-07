Жители Липецкой области могут поддержать культурные учреждения региона, участвующие в международном конкурсе «Музеи о Победе». Проголосовать предлагается за задонский музей «Незабудки для мамы» и Координационно-методический центр культуры и досуга Становлянского района. Ознакомиться с видеороликами и отдать свой голос можно на сайте конкурса до 31 октября.

«Сохранение памяти о Великой Отечественной войне и наших героических защитниках – не просто обязанность, это наш долг. Приятно отметить, что учреждения культуры региона осознают это и каждый год воплощают все новые и новые проекты, способные рассказать молодому поколению о тех событиях доступно и так, чтобы запомнилось», – говорит губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Всего на конкурс поступило свыше 130 видеороликов из более 120 музеев России, Беларуси, Казахстана, Азербайджана и Молдовы. Для онлайн-голосования отобрано 80 работ. В них конкурсанты презентуют свои музейные экспозиции, рассказывают об отдельных экспонатах и раритетах, посвященных боевым и трудовым подвигам советского народа.

Конкурс проводится Музеем Победы в рамках реализации Международного проекта «Территория Победы» совместно с Всероссийской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны и труда при поддержке Российского информационного агентства «Победа РФ». Подведение итогов и объявление победителей состоится на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме 3 ноября.