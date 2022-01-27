Минспорт России и АНО «Национальные приоритеты» запустили конкурс общественных проектов и инициатив в поддержку сборной страны на Олимпийских играх 2022 года в Пекине «Верим в Россию — вместе мы сила!», в котором могут принят участие и жители Липецкой области. Об этом сообщает управление физической культуры и спорта региона.

К участию в конкурсе приглашаются спортивные и общественные организации, сообщества, движения, школы, вузы, все жители страны, которые выступают с инициативой, проектом, флешмобом в поддержку российских спортсменов. Присылайте свои предложения, анонсы о мероприятиях и акциях на почту komanda-rossii@minsport.gov.ru до 4 февраля.

Сопровождайте все свои публикации в социальных сетях хештегами #КомандаРоссии #ВеримвРоссию #ВместеМыСила #спортнормажизни. Авторы лучших проектов будут отмечены на церемонии награждения Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» в апреле 2022 года.

«Спорт сближает нации, соединяет прошлое и настоящее, дает гарантии здорового будущего, – считает руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов. – Особое внимание в области уделяется подготовке олимпийского резерва и улучшению условий тренировок спортсменов мирового уровня, которые отстаивают честь нашей страны на турнирах самого высокого ранга. Сегодня представители Липецкой области – в лидерах мирового спортивного движения. Развивается в регионе и паралимпийский спорт. Стали доброй традицией районные, городские, областные спартакиады трудящихся, учащихся, допризывной молодежи с участием тысяч истинных поклонников спорта, которые приходят на стадионы, чтобы получить заряд положительных эмоций от общения, азарта спортивной борьбы, ощущения красоты и гармонии».