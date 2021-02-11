Завершается прием заявок на федеральный конкурс спортивных проектов «Ты в игре», реализуемый в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Зарегистрироваться участникам можно до 15 февраля 2021 года на официальном сайте проекта.

Победители смогут получить 1 миллион рублей на реализацию идей, направленных на популяризацию массового спорта. «Массовость – основа всех наших спортивных достижений. В Липецкой области каждый житель может выбрать вид спорта по своему желанию. Ради предоставления этого выбора строятся спортивные сооружения, и поклонников спорта становится больше», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Участником конкурса может стать любой гражданин России, достигший 18 лет и постоянно проживающий в нашей стране, а также любое российское юридическое лицо, зарегистрированное на территории РФ, реализующие спортивные проекты. Согласно условиям представленный стартап должен быть уже действующим, а также демонстрировать потенциал роста.

Одним из конкурсантов от Липецкой области стал проект президента Федерации шахмат Липецкой области Заура Дзантиева. В рамках проекта среди учащихся начальной школы выделяется направление «Играй, думай и развивайся», направленное на развитие младшеклассников на основе игры в шахматы. Выпускники программы представляют Липецкую область на российских и международных соревнованиях. За период действия программы в финальных соревнованиях ежегодно принимает участие боле 250 шахматистов. За четыре года в шахматы научилось играть более 1000 юных липчан, около половины из них продолжили заниматься шахматами на профессиональной основе в кружках и спортивных школах Липецкой области. Также в рамках проекта проходят обучающие семинары для преподавателей образовательных учреждений. Их посетили более 80 учителей Липецкой области. Проект нацелен на развитие детей через игру, умение считать в уме и коммуникации.

Организаторы конкурса «Ты в игре» – Министерство спорта России и АНО «Национальные приоритеты», при поддержке Первого канала. Итоги конкурса будут подведены в апреле 2021 года.

Эксперты проведут для конкурсантов серию образовательных встреч и помогут снять основные барьеры на пути к успешной реализации креативных идей в области продвижения массового спорта.

Отбор конкурсантов и победителя будет проводить экспертный совет, в который вошли ведущие управленцы российского спорта, создатели успешных стартапов и действующие спортсмены.