Липчане могут получить микрогранты до 300 тысяч рублей от Росмолодежи на реализацию своих идей

Липчан приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе Росмолодёжь. Гранты: «Микрогранты». Заявки принимают от граждан России и Абхазии в возрасте 14-35 лет до 16 июля. Победители получат до 300 тыс. рублей на реализацию своих социально значимых инициатив. Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети».

Конкурс предоставляет возможность получить финансовую поддержку на реализацию проектов по 18 направлениям: от организации занятости молодёжи и развития малых территорий до экологического просвещения, популяризации спорта, сохранения исторической памяти и укрепления семейных ценностей. Минимальный размер гранта — 5 тыс. рублей, максимальный — 300 тыс. Для участников предусмотрена упрощённая система отчётной документации. Подать заявку можно на платформе «Молодёжь России».

В Липецкой области уже есть пример, когда поддержка конкурса помогла превратить смелый замысел в реальное дело. Елизавета Рыжкова реализовала проект «АРТ-Патруль», направленный на поддержание урбанистического облика Липецкой области и популяризацию современного искусства среди молодёжи. Команда художников, дизайнеров, архитекторов и волонтёров патрулировала город, собирала заявки от жителей на некорректные граффити и превращала эти места в новые креативные арт-объекты в цифровой стилистике. Проект запустили в 2023 году при поддержке Росмолодёжи. За три года удалось закрасить больше 700 точек с незаконной рекламой и вандальными надписями силами более чем 5 тыс. участников. Инициатива вышла далеко за пределы Липецка, распространившись по всей области. Проект получил победу в номинации «Событие года» Молодёжной премии общественного признания Липецкой области, а также был широко освещён в СМИ.

«Уверен, у липецкой молодежи масса идей, как сделать область лучше, есть желание и силы, воплощать свои замыслы. Если у них это получится, это воодушевит их на новые цели», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.