Минспорт России утвердил перечень организаций, за занятия в которых можно вернуть социальный налоговый вычет в 2023 году. В утвержденный список от Липецкой области вошли 29 организаций, оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги. Это Областная комплексная школа олимпийского резерва, спортшкола №1, спортшкола №3 «Лидер», спортшкола №4, спортклуб «Дельфин», спорткомплекс «Сокол», ООО «Нептун», ООО «Синель», ООО «АРЕАЛ», ООО «Фитнес48», ООО «ФЛЕКС ДЖИМ 48», ИП Воротынцев, ИП Тишунин, ИП Ветров, ООО «Прайм фитнес Октябрьский», ООО «Глобус Фитнес», ООО «Мега Л», ООО «Здоровье нации», Федерация рукопашного боя Липецкой области, Региональный центр кинезотерапии, располагающиеся в Липецке. Футбольный клуб «Елец», ФОК «Виктория», спортшкола №1 и Ледовый дворец имени Тарасова в Ельце. А также ФОК «Синий Кит» в селе Красное, ДЮСШ в Лебедяни, ФОК «Воргол» в Елецком районе, комплекс «Атлант» и ООО «Романово СПА» в Липецком районе.

В 2022 году получить налоговый вычет за занятия физической культурой и спортом липчане могли через работодателя по фактическим расходам. С 2023 года появится возможность сделать это самостоятельно через личный кабинет на портале «Государственные услуги» или в территориальном управлении Федеральной налоговой службы.

Получить вычет можно не только за себя, но и за детей. Максимальная сумма трат, с которых можно получить налоговый вычет, – 120 тысяч рублей. Максимальная сумма вычета – 15600 рублей.

«Физическая активность и спорт – это залог здоровья и долголетия. Прекрасно, что государство предлагает стимулирующие меры, которые сделают занятия в спортивных центрах и фитнес-клубах более доступными», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.