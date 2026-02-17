Липчане могут поучаствовать в конкурсе «Лучший урок письма-2026» в семи номинациях

Почта России объявила номинации ежегодного конкурса «Лучший урок письма-2026». В этом году он проходит с 1 февраля по 9 октября. Всего на выбор семь номинаций: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!», «Письмо добра. Мой дружный класс», «Я из династии почтовиков», «Есть такая профессия – Родину защищать», «Рецепты счастливой семьи», «Напишите письмо другу о том, почему человеческие связи так важны в цифровом мире» (конкурсные работы по этой номинации нужно направить до 10 апреля). Еще одна номинация – специально для педагогов на лучшую методическую разработку проведения урока письма.

Конкурсные работы можно направить в оргкомитет до 15 августа в рукописном или печатном виде по адресу: 125252, Москва, 3-я Песчаная улица, дом 2А (в строке получателя необходимо указать «На конкурс «Лучший урок письма») или в электронном виде на адрес konkurs@russianpost.ru. Подробности можно найти в Положении о конкурсе. Жюри будет оценивать работы по таким критериям, как нестандартное решение темы, логика построения и правила написания письма, стиль изложения и эмоциональность. Авторы лучших творческих работ получат дипломы и памятные подарки.

Конкурс эпистолярного мастерства Почта России проводит совместно с МГУ имени М.В. Ломоносова, Фондом социально-культурных инициатив и Профсоюзом работников связи России. Почта России приглашает принять участие в конкурсе не только школьников, но и студентов колледжей, кадетских корпусов, суворовских училищ, художественных студий и вузов, а также педагогов, руководителей детских творческих объединений и молодёжных общественных организаций.

«Конкурс письма – это возможность проверить себя в умении красиво и понятно выражать свои мысли, а также способ заострить внимание молодого поколения на богатстве родного языка», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.