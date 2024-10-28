Конкурс идей, как сделать Липецкую область лучше, интереснее и привлекательнее, стартовал в регионе. Подать заявку можно до 30 ноября, заполнив форму на портале стратегия.липецкаяобласть.рф. По итогам онлайн-голосования пользователей портала и учета мнения экспертного жюри будут отобраны лучшие идеи. Основные критерии оценки: новизна, актуальность, социальная значимость, соответствие направлениям стратегии развития региона. Идея должна соответствовать хотя бы одному из направлений стратегии социально-экономического развития Липецкой области на период до 2030 года: сохранение населения, здоровье и благополучие людей, возможности для самореализации и развития талантов, комфортная и безопасная среда для жизни, достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство и цифровая, управленческая трансформация. Победителей ждут памятные призы от Центра туризма «Липецкая земля»: индивидуальные экскурсии по туристическим маршрутам региона и отдых в гостевых домах Липецкой области.

«Общественное мнение – одна из важных составляющих любого процесса обновления. Большинство проектов в регионе проходят общественные обсуждения, оценку путем онлайн-голосования. Конкурс же дает возможность жителям самим высказать свои идеи. Наиболее актуальные и важные будут взяты в разработку», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.