Липчане могут предложить «Сильные идеи для нового времени»

Стартовал прием заявок на VI ежегодный форум «Сильные идеи для нового времени». Это возможность для каждого липчанина — от школьника до руководителя предприятия — внести свой вклад в развитие страны и родного края. Прием инициатив открыт до 15 июня 2026 года на сайте идея.росконгресс.рф.

Липецкая область традиционно входит в число самых активных участников форума. В 2023 и 2024 годах идеи, предложенные жителями Липецкой области, вошли в ТОП-10 лучших идей страны. Авторы этих проектов получили финансовую, экспертную и административную поддержку для реализации своих замыслов. Эксперты форума отберут 100 самых сильных идей. Лучшие из них будут представлены руководству страны на финальном мероприятии, которое пройдет 22-23 июля 2026 года.В 2026 году идеи принимают по пяти направлениям. Национальная социальная инициатива — это предложения по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства, охране здоровья и здоровому образу жизни, социальной поддержке граждан, образованию и просвещению, поддержке ветеранов СВО и членов их семей, развитию цифровых платформ и ИИ в здравоохранении, образовании и соцзащите, а также повышению качества жизни и развитию малых городов. Национальная кадровая инициатива сосредоточится на навыках будущего и непрерывном обучении, прогнозировании рынка труда, новой карьере в возрасте от 50 лет, платформенной занятости, возможностях для молодежи, привлечении талантов из-за рубежа и создании новых рабочих мест в малых городах и деревне. Национальная технологическая инициатива охватит проекты в сфере автономности, интеллектуальных систем, распределенной энергетики, архитектур коллективного взаимодействия автономных систем, локального ИИ и новых сервисов на базе спутников. Экологическое и климатическое направление объединит идеи, связанные с сохранением природы, экологией, климатической адаптацией, развитием территорий и созданием комфортной среды для жизни. Национальная предпринимательская инициатива — это идеи по развитию инвестиционного климата и платформенной экономики, инфраструктуры для технологического предпринимательства, креативной экономики, национальных брендов, новых финансовых инструментов, возможностей для инвестиций в объекты культурного наследия (ОКН), а также микропроизводств и мобильных фабрик.

«Липчане активно участвуют в форуме «Сильные идеи для нового времени» уже несколько лет. В числе успешных отмеченных проектов – центр психологической помощи подросткам «Беседка» и опыт восстановления усадеб предпринимателями на примере усадьбы «Скорняково-Архангельское». Уверен, жители региона смогут предложить еще не одну полезную инициативу», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.