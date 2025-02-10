Открылась регистрация на конкурс-премию развития уличной культуры и спорта «КАРДО» президентской платформы «Россия – страна возможностей». К участию приглашаются конкурсанты из России и 125 стран мира. Чтобы принять участие в онлайн-этапе и побороться за главный приз жителям Липецкой области необходимо подать заявку на официальном сайте проекта до 8 апреля. Призовой фонд VIII сезона составит 7 млн рублей.

Улица сегодня – это узнаваемые бренды, атлеты, танцоры, деятели культуры, перспективные общественные и бизнес-проекты. Уличная культура объединяет более 10 млн человек в России. Премия «КАРДО» направлена на поиск и поддержку талантов, а также на создание социальных лестниц для деятелей улиц. Слоган нового сезона «Сотвори историю».

Новый сезон «КАРДО» знаменуется значительным расширением масштабов премии: увеличилось количество национальных этапов и стран-участниц гранд-финала, также в план реализации включены новое конкурсное направление «Фэшн» и соревновательная номинация «Рэп».

Конкурс-премия «КАРДО» является первой и единственной в мире премией за вклад в развитие уличной культуры и спорта, в рамках которой участники проходят конкурсные испытания в пяти форматах: премия, видео, соревнования, общественные проекты, дизайн уличной одежды по 12 направлениям: BMX, KICKSCOOTERING, HIP-HOP, PARKOUR, FREERUNNING, TRICKING, BREAKING, WORKOUT, GRAFFITI, SKATEBOARDING, DJING, RAP.

В новом сезоне отборы участников будут проходить в двух форматах: онлайн по всему миру и офлайн с апреля по июль в 30 регионах России и с марта по июль в 15 странах мира. Зарубежные этапы пройдут в Чили, Аргентине, Колумбии, Франции, Казахстане, Таджикистане, ОАЭ, Беларуси, Китае, Вьетнаме, Гамбии, Марокко, Мексике, Испании, Бразилии, где будут выбраны лучшие деятели уличной культуры и спорта, которые поедут представлять свою страну на гранд-финал в Россию. Он пройдет в августе в Ставрополе. Каждый из национальных этапов будет сопровождаться подписанием официальных соглашений для системной работы в сфере гуманитарного, спортивного и культурного сотрудничества между государствами и НКО.

Международная премия «КАРДО» реализуется для выстраивания глобального сотрудничества в продвижении индустрии уличной культуры и спорта, продюсирования талантливых победителей и налаживания международной коммуникации. Подробную информацию о старте восьмого сезона «КАРДО» можно найти на официальном сайте.

«Международные конкурсы могут стать отличной мотивацией для работы над собственными проектами, а также новых идей. Липчане всегда активно принимают участие в подобных событиях. Хотелось бы, чтобы и на этот раз жители региона не упустили возможность заявить о себе», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.