Международная детско-юношеская премия «Экология – дело каждого», на которую могут претендовать и жители Липецкой области, учреждена Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзором) и проходит в третий раз. В этом году она предоставляет участникам еще больше возможностей, сообщили организаторы.

Во-первых, в ней стало больше номинаций – не девять, как это было изначально, а 12. Из них 10 индивидуальных «Экофокус», «Экорисунок», «Экоблогер», «Экопроект», «Экомир», «Экомультфильм», «ESG-поколение», «Экотуризм», «Экопросвещение», «Экология души» и две номинации командные – «Экосемья» и «Экошкола». А во-вторых, с этого года принять участие в самом масштабном экологическом конкурсе могут и дети любого возраста, и взрослые. Наградами для победителей и призеров станут умные колонки, телефоны, планшеты, ноутбуки, поездка на море.

В прошлом году от Липецкой области на конкурс было представлено 400 работ. Работа девятилетней Кристины Леоненко «Губительный пожар» заняла первое место в номинации «Экорисунок». Второе место в номинации «Экомультфильм» заняла анимация 13-летнего Федора Курышева. Конкуренцию им составили 45,5 тыс. работ участников из всех регионов России и 33 стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе США, Великобритании, Китая, ОАЭ. Специальными призами отмечены 10 липецких школьников. В целом участниками экологических акций в 2022 году в Липецкой области стали более 25 тыс. человек.

«Участие в таком престижном конкурсе – это прекрасная возможность проявить свои лучшие человеческие и гражданские качества. Окружающая среда – это наш общий дом, в котором мы живем сейчас и в котором жить нашим детям и внукам, и он должен быть красивым, чистым и безопасным. Юные жители региона принимали активное участие в конкурсе в прошлом году, уверен, что и на этот раз наша область будет достойно представлена, а детей активно поддержат взрослые», – отметил губернатор Игорь Артамонов.

В каждую номинацию можно подать неограниченное число работ от одного участника. Участие в премии бесплатное. Заявки от участников принимаются до 1 октября 2023 года на сайте премии https://экологияделокаждого.рф. Там же в разделе «Документация» можно ознакомиться с положением премии и методическими рекомендациями. Самая актуальная информация о премии и ее участниках размещается в телеграм-канале https://t.me/eco_umka и соцсети ВКонтакте https://vk.com/eco_umka